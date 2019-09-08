أحلام وأصالة.. هل خلافهما "سيناريو" متّفقٌ عليه أم حرب مدفونة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ بشكل واسع مقطع فيديو قديم، يجمع الفنانتين أصالة وأحلام، خلال ظهورهما في برنامج "أصولة"، وذلك على وقع الخلاف الدائر بين النجمتين.

ووثّق مقطع الفيديو قيام أصالة بتقديم صورة تجمعها بأحلام خلال البرنامج، قائلة لها:"بتحبي هالصورة، بتتذابحي انتِ وياها طول الوقت خناق.. أد ايه تخانقنا"، لتردّ أحلام عليها بتساؤل "أحد بيحبك قدي؟" وكان ردّ أصالة "مش عارفه".

وكان اللافت بعد تداول الفيديو هو التعليقات الذي ظهرت عليه، فبعض المتابعين اعتبروا أنّ النجمتين تتعمّدان إثارة مشاكلهما، باتّفاق مُسبق بينهما، وكلّ ما يحدث هو سيناريو مدروس، غير أنّ الطرف الآخر من المتابعين، لا يعتقد ذلك بل "الحرب" بينهما كانت مدفونة تحت الرّماد، ولكن سرعان ما أصبحت ظاهرة للعلن.

ومؤخرًا اشتدّ الخلاف بين أحلام وأصالة، بعد تبادلهما التصريحات والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وتحديدًا عند نقل الإعلامية فجر السعيد للمستشفى، ووصل الأمر في الخلاف حتى بين محبّي الفنانتين.