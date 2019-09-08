يسا تؤكد أنها لا تمتلك الشجاعة للعمل في السينما

تحدثت المطربة اللبنانية إليسا عن دخولها مجال التمثيل وموقفها من هذه الخطوة، موضحةً أنها لا تمتلك الشجاعة للعمل بالسينما والتلفزيون بعد سنوات طويلة اكتفت فيها بالغناء فقط.

وأكدت إليسا، في تصريحات تلفزيونية، أنها لم تفكر إطلاقًا في اتخاذ قرار بشأن التمثيل، لافتةً إلى أنه لا يمكنها اتخاذ خطوة غير مكتملة.

وأضافت: "عمري ما فكرت أمثل ما بلاقي حالي، وأنا ما بحب أعمل شي وما ينجح، لإني بزعل من حالي ما بحب أعمل دعسة ناقصة، أفضل ما أخاطر في هذا الأمر".

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وأعلنت عن مفاجأة لجمهورها بطرح أغنية سينجل قبل انتهاء الصيف، منوهةً إلى أن ألبومها الجديد صار مكتملًا إلا أنها ما زالت تفتحه وتستمع لبعض الأغاني ربما لا تعجبها فتجري تبديلًا أو إضافة.

وأوضحت أنها تتلقى العديد من القصص لبعض الأغاني وربما يعجبها شيء، معلنةً عن طرح الألبوم الجديد في رأس السنة الجديدة 2020، ومشددةً على أنها إن لم تلحق برأس السنة فسيكون طرحه بعد بداية العام بأيام ولن تنتظر لمرور شهور من العام.

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وكشفت عن أمنيتها بعمل "دويتو" غنائي مع المطرب مارك أنطوني، مردفةً: "صوته يدخل قلبي وهو من الأصوات الجيدة بحب أعمل معه دويتو بس ما بتضبط".

وعن كيفية محافظتها على صوتها قالت: "أتمرن كثيرًا وأعمل فوكاليز والموهبة موجودة وعلى قدر التدريب تكون النتيجة، وأهتم كثيرًا عندما أكون في الاستوديو أو إحياء حفل، وأقوم بفوكاليز كل جمعة".

يُذكر أن إليسا صدمت مُتابعيها بإعلان اعتزال الألبومات الغنائية، مُشبهة الوسط الفني بـ"المافيا"؛ إذ قالت في تغريدة نشرتها عبر تويتر، إنها تُحضر حاليًا لألبومها بكثير من الحب والعاطفة والسبب أنه سيكون الأخير بمسيرتها الفنية، كونها لا تستطيع أن تكون مُنتجة في وسط يشبه عصابات المافيا.

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