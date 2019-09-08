عرايس الخوف يفتتح أيام قرطاج السينمائية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختارت أيام قرطاج السينمائية لعام 2019 افتتاح دورتها المهداة لـ"نجيب عياد" بفيلم "عرايس الخوف" للنوري بوزيد الذي سبق وتُوِّج بالتانيت الذهبي في مناسبتين "ريح السد" سنة 1986 و"Making Off أخر فيلم" سنة 2006 عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي 2019. Advertisements وفي تفاصيله، ترافق الكاميرا "زينة" و"دجو" في رحلة عودتهما إلى تونس من سوريا في ديسمبر 2013. وهما شابتان هاربتان من "داعش" لمجتمع يرفض المسامحة. فتصارعان للبقاء وإعادة بناء الذات بمساعدة المحامية "نادية" والطبيبة "درة" ولكن "دجو" تجد في كتاباتها أفضل ملجأ وتختار زينة أن تفضي ببؤسها للشاب "المثلي" ادريس رفيق مشوار اثبات الوجود أمام المحكمة. علماً أنه من بطولة نور حجري، مهدي حجري وعفاف بن محمود، ومن إانتاج عفاف بن محمود "Mésanges Films" وخليل بن كيران "ليسيا للإنتاج". مع الإشارة إلى أن موعد إحياء أيام قرطاج السينمائية سيكون في الفترة الممتدة بين 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2019.

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