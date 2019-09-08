"مندوب الإنتربول" وشقيقه شخصية شهيرة.. أبرز المعلومات عن علي جوهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان علي جوهر، أحد الوجوه المألوفة في السينما المصرية، ولد في 8 سبتمبر 1924، ويعد واحدًا من أشهر من قاموا بالأدوار الثانوية في السينما، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان علي جوهر:

- اسمه الكامل علي عبدالفتاح جوهر، ولد في العاصمة البريطانية لندن لأب مصري يعمل مهندسًا وأم بريطانية، ومنها اكتسب ملامحه الأوروبية.

- التحق جوهر بمدرسة التجارة وعمل في شركة البترول ومنها عمل في البرنامج الأوروبي بالإذاعة، حيث كان يعمل مقدمًا للنشرات الإخبارية.

- اكتشفه المخرج الكبير نيازي مصطفى، في ستينيات القرن الماضي وقدمه في فيلم (جناب السفير) مع الفنان فؤاد المهندس عام 1966، ليقوم بالتمثيل في نفس العام بفيلم (شياطين الليل).

- في الفترة بين عامي 1967 و 1968، قدم فيلمي (جريمة في الحي الهاديء) و(الرجل الذي فقد ظله).

- في عام 1969 قدم أفلام هي: ( 7 أيام في الجنة، العتبة جزاز، الشجعان الثلاثة) فترة السبعينيات كانت هي الأهم في مسيرته، حيث قدم سلسلة من الأفلام الهامة في مسيرته وتاريخ السينما المصرية منها: (إمبراطورية ميم، خلي بالك من زوزو، عودة أخطر رجل في العالم، إسكندرية ليه).

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- تعد شخصية همفري مندوب الإنتربول في فيلم (عودة أخطر رجل في العالم) عام 1972 ، وشخصية عصمت في فيلم (طير في السما) عام 1988، فضلًا عن شخصية ألنجتون في مسلسل (السقوط في بئر سبع) عام 1994 واشتهر بملامحه الأجنبية في أغلب أدواره السينمائية والتليفزيونية.

شارك في مسلسل (صاحب الجلالة الحب) عام 1978 للمخرج حسن الإمام، ومسلسلات (دموع في عيون وقحة، أخو البنات، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان 1، أنا وأنت وبابا في المشمش، ليالي الحلمية 4).

-أخر أفلامه هو "المعلمة والأستاذ" بطولة الشحات مبروك وعايدة رياض، وذلك في 1995، قبل وفاته بثلاث سنوات.

- هو الشقيق اﻷصغر للدكتور حامد جوهر مقدم برنامج (عالم البحار).

- توفى الفنان علي جوهر في 5 يونيو عام 1998.

حوار مع حامد جوهر