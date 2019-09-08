بالفيديو| إنجي المقدم: "بطوط" أقرب شخصية كرتونية لقلبي وأعجبت بأول شخص في عُمر 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها كانت طفلة شقية، وسبق أن قفزت من فوق سور المدرسة، وأن أول شخص أعجبت به كانت في عمر الـ6 سنوات، وتصريحات أخرى كشفت عنها خلال فقرة سؤال وجواب من برنامج " عرب وود"، المعروض على شاشة " روتانا".

ومن أبرز تصريحاتها:

-الشخصية الكرتونية المفضلة لدي هي " بطوط".

- أول هدية تلقيتها كتنت من والدي وكانت " عروسة" على شكل ولد وسميته حمادة.

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- أكثر الأشياء التي تزعجني هي "الصوت العالي"، والأشياء التي تسعدني: " إني أشوف ولادي مبسوطين".

- يكون رد فعل التجاها عندما اتعرض لمعاكسة.

-الأكلات المفضلة لدى هي : " المكرونة"، والأكلات غير المفضلة: " الكوسة".

وتشارك إنجي المقدم في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، مي سليم، إدوارد، إنتاج شركة سينرجي.