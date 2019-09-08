صورة نادرة لكريم فهمي.. وهكذا علق عليها

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة نادرة له من طفولته.
وعلق كريم فهمي، على الصورة: "شبه نعومي بس نعومي علي أحلى كتير".
ورُزق الفنان كريم فهمي، في شهر أغسطس الماضي، بطفلته الثالثة، والتي أطلق عليها اسم "جميلة".
وأعلن كريم الخبر لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب في تعليقه على صورة تحمل اسم ابنته جميلة فهمي: "الحمد لله ربنا رزقنا بچميلة، كانوا يومين صعبين وقلق وحضانة وتعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت على خير، يا رب احفظلي بناتي كاميليا ونعومي وچميلة، آمين".
وتزوج الفنان كريم فهمي، من دانيا البناوي في عام 2015، وانجب منها ثلاث بنات "ناعومي - كاميليا - جميلة".
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