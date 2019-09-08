فيديو| بهذه الطريقة.. كارمن سليمان تروج لحفلها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة كارمن سليمان لحفلها القادم، الذي تحييه في نادي "النصر"، بمدينة سموحة بالإسكندرية، في 12 سبتمبر الجاري.

ونشرت كارمن مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، قائلة: " مساء الفل، وحشتوني جدا، وخصوصا أهل إسكندرية، استنوني يوم الخميس 12 سبتمبر في نادي النصر في سموحة".

وحصدت كارمن مؤخرا، جائزة أفضل مطربة شابة بـ"الميما ميوزك أورد"، لتوزيع جوائز الأفضل في مجال الموسيقى لعام 2018، بحضور كوكبة من نجوم وصناع المزيكا في مصر والوطن العربي.