هالة القصير تطلق "طنشي" في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 10:39 صباحاً - أطلقت نجمة ذا فويس الفنانة السورية هالة القصير أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية والتي حملت عنوان "طنشي".



وجرى حفل الإطلاق في دبي وسادت أجواء احتفالية في الكرنفال الذي أبدعت فيه القصير.



وفي تصريحات خاصة عبرت هالة عن سعادتها بالحفل وبالأجواء التي استمتع بها كل الحضور، واصفة المناسبة بالأكثر من رائعة.



وتناولت أغنيتها الجديدة فاعتبرتها بسيطة وقريبة من ذائقة الجمهور، متمنية أن تحصل على النسبة التي تستحقها من المتابعة.



كما شكرت فريق العمل الذي تعاون معها لإنجاز الأغنية من الشاعر حسين الميامي إلى الملحن يوسف الحنين انتهاءاً بالموزع نور هاشم، واصفة إياهم بالفريق المتحد لتحقيق نجاح، مشيرة إلى أن كل واحد منهم أدى الدور الكفيل بالوصول بالمشروع إلى كل محب وشغوف بالنوع الذي تنتمي إليه الأغنية.

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