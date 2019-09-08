شاهد.. قبلة من سيرين عبدالنور قبل النوم!

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - تحرص الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على التواصل مع متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نشرت سيرين عبد النور مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه في سريرها. وتوجهت سيرين عبد النور الى متابعيها قائلة “مساء الخير” قبل ان ترسل لهم قبلة. وقد تغزل متابعو سيرين عبد النور بدورهم بجمالها معبرين عن حبهم لنجمتهم المفضلة.

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