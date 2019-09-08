فيلم “الجوكر” يقتنص جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي

متابعة بتجــــــــــــرد: اقتنص فيلم “الجوكر”، للمخرج تود فيليبس، جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي أُعلنت جوائزه مساء اليوم السبت.

وعند استلامه الجائزة، شكر مخرج الفيلم، تود فيليبس، الشركة المنتجة “وارنر براذرز” وشركة “دي سي” للقصص الهزلية، “لمنحهم إياه تأرجح جريء مع الفيلم”، كما شكر بطله، الممثل الأمريكي واكين فينيكس، على ثقته به.

ويعرض كلا من واكين فينيكس والمخرج ترد فيليبس، في فيلم “الجوكر”، رؤيتهما الخاصة، لشخصية أشهر شرير في عالم مجلات “الكوميكس”، وألد أعداء “باتمان”، من خلال سردهم لقصة “آرثر فليك”، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة “غوثام”، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان “ستاند أب كوميدي” في المساء.

ولكن يواجه “آرثر” سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد “الجوكر”، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب “أمير الجريمة المهرج”، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

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وحصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي، في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الـ76، على جائزة أفضل ممثل، عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم “مارتن إيدن”.

واقتنصت الممثلة الفرنسية، أريان اسكاريد، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “جلوريا موندي”، الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة ماليا.

وفاز فيلم “آن أوفيسر آند سباي” (جندي وجاسوس) للمخرج رومان بولانسكي بجائزة الأسد الفضي.