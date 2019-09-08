عمرو يوسف: لو كشفت عيوب كندة علوش مش هروّح البيت

متابعة بتجـــــــــــــرد: رفض الفنان عمرو يوسف الكشف عن عيوب زوجته، الفنانة كندة علوش، وأكد مازحا أنه لو تحدث عن عيوبها فلن يعود إلى المنزل، خوفا من رد فعلها!

وجاء ذلك خلال استضافة عمرو يوسف، في أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج “أنا وبنتي”، المذاع على قناة “ON E”، ويقدمه الفنان شريف منير، مع ابنته أسما.

وخلال اللقاء، تحدث عمرو عن أبرز الانتقادات التي تتعرض لها زوجته، وهي أنها تفترض النية الحسنة في جميع من حولها، وأضاف مازحا: “أنا لو قلت عيوب كندة، مش هروّح البيت بعدها.. يعني أقولها وماروّحش”.

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وتابع: “عارف الناس اللي بتقول دايما عيبي إن أنا طيب أوي.. هي فعلا طيبة، ودا أكبر عيوبها، وبتحب كل الناس، وعندها كلهم كويسين”.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة كندة علوش، كان فيلم “الأصليين”، الذى شاركت من خلاله كضيف شرف، وشارك في بطولته منة شلبي، وماجد الكدواني، وخالد الصاوي.

أما أحدث أعمال الفنان عمرو يوسف، فكان الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، الذي شارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وعلى رأسهم غادة عادل، وخالد الصاوي، وإياد نصار، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.