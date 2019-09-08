حكيم يطمئن جمهوره بعد انقلاب سيارته

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار الفنان المصري حكيم حالة من الجدل فجر اليوم، عقب الإعلان عن تعرضه لحادث سير، أدى إلى انقلاب سيارته.

ونقل حكيم على أثر ذلك إلى المستشفى لمباشرة علاجه، الأمر الذي أثار بلبلةً كبيرة بين الجمهور والنقابة، خاصة أن مصادر مقربة نفت تعرضه لحادث وأكدت مكوثه داخل البيت.

ونشر حكيم عبر حسابه الشخصى على “إنستجرام”، فيديو، وعلق قائلا: “قدر الله وما شاء فعل.. عملنا حادثة بالعربية بس إحنا كلنا بخير الحمد لله، ولكن السواق أصيب ببعض الكدمات.. دعواتكم لينا والحمد لله إنها جت على خير”.

يذكر أن حكيم أحيا أخيرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالى، وقدم مجموعة من أغانيه الشعبية التى نالت إعجاب الجمهور، ومنها: “حلاوة روح” ونظرة وكلمة”.