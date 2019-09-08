هدى سعد تُغني “فارس لحبيب” لابنها الصغير – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت النجمة المغربية هدى سعد أحدث أعمالها الفنية، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “فارس لحبيب”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

“فارس لحبيب” من كلمات وألحان هدى سعد، وتوزيع المبدع أسامة سامي أما الفيديو كليب الخاص بها فهو من إخراج أمين مرتضى.

هذا العمل هو إهداء لنجل هدى الصغير فارس كهدية عربون محبة له، حيث سبق أن قدمتها لأول مرة خلال مطلع شهر أغسطس الماضي، من خلال إحتفال كبير أقامته جمعت فيه أهل الفن والصحافة، وجددت من خلاله فرحة زفافها بالتزامن مع حفل ختان فارس إلى جانب إفتتحاها مشروع لدار الضيافة.

وتقول كلمات الأغنية: “سعدي ويا فرحي بهاد الزين، فارس ولدي فارس ولدي فلذة كبدي وقرة العين، نعطي عمري نعطي روحي وأجمل سنين، ماما وبابا ديما بجنبك حاضرين”.

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يشار إلى أن آخر أعمال هدى سعد الغنائية أغنية “حبيبي كان معايا” باللهجة المغربية من كلمات شريف رضا، ألحان أحمد العتباني وتوزيع أسامة سامي.

لمشاهدة كليب “فارس لحبيب”: