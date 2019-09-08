شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "قيد عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة dmc اليوم السبت أولى حلقات مسلسل "قيد عائلى" الجزء الثانى، الذى يشارك فى بطولته الفنانة ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ومنة فضالى، ميرنا وليد.

يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع - الكبار والصغار - ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.