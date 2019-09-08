شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة ينتهى من تصوير حكاية "بدلة جديدة" فى "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان شريف سلامة من تصوير "بدلة جديدة" الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، وتشاركه فى بطولة العمل رانيا منصور، للمؤلف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، حيث يجسد سلامة فى الحدوتة شخصية مهندس ديكور فى إحدى الشركات الكبيرة خلال الأحداث.

يشار إلى أن انطلق عرض المسلسل على الفضائيات بالحكاية الأولى للفنانة هنا شيحة "اتفضلوا فى الصالون"، ويشارك فى بطولته القصة المكونة من 5 حلقات الفنان فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسى صلاح، وإخراج مصطفى فكرى، و تأليف عمرو محمود ياسين.

واعتمدت أحداث الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التى تخص المرأة، قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.