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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية رنا الأبيض عن توجُّهها لرفع دعوى تفريق ضد زوجها وائل دبّاس، وذلك بعد زواج استمر قرابة 13 عامًا.
وأضافت رنا الأبيض في تصريحات صحفية، أن تقدُّمها بهذه الدعوى يأتي بعد ارتباط زوجها بشكل سري، رغم زواجهما كل هذه الأعوام دون أن يتكلّل بإنجاب أطفال، لأسباب صحية تتعلّق بزوجها.
وأكّدت رنا أنها طوال فترة زواجهما كانت الوفية والصابرة للمحافظة على راحة زوجها، إلا أنها تفاجأت بأنه ارتبط بغيرها.
وأثارت الفنانة السورية الجدل بعد نشرها صورةً من أحد المواقع الفنية كشفت فيها عن مباركتها لزوجها وائل دباس، الذي أقدم على خطوبة فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى شيرين عقاد.
ومن المعروف أن "الأبيض" لديها طفل يدعى "يوشع" من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا الأبيض تتخذ قرارًا بحق زوجها.. وتُثير الجدل بتعليق بعد ارتباطه بفتاة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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