رنا الأبيض تكشف عن قرار جديد بحق زوجها

كشفت الفنانة السورية رنا الأبيض عن توجُّهها لرفع دعوى تفريق ضد زوجها وائل دبّاس، وذلك بعد زواج استمر قرابة 13 عامًا.

وأضافت رنا الأبيض في تصريحات صحفية، أن تقدُّمها بهذه الدعوى يأتي بعد ارتباط زوجها بشكل سري، رغم زواجهما كل هذه الأعوام دون أن يتكلّل بإنجاب أطفال، لأسباب صحية تتعلّق بزوجها.

وأكّدت رنا، أنها طوال فترة زواجهما كانت الوفية والصابرة للمحافظة على راحة زوجها، إلا أنها تفاجأت بأنه ارتبط بغيرها.

وأثارت الفنانة السورية الجدل بعد نشرها صورةً من أحد المواقع الفنية كشفت فيها عن مباركتها لزوجها وائل دباس، الذي أقدم على خطوبة فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى شيرين عقاد.

Advertisements

ومن المعروف أن "الأبيض" لديها طفل يدعى "يوشع" من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي.



وقد يهمك أيضًا: