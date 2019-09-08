شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر خالد الصاوى فى فيلمه الجديد "نوستالجيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم خالد الصاوى لتصوير فيلمه الجديد "نوستالجيا"، والذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللى كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائى للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.