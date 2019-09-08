نيللي كريم مع ظافر العابدين: "رجع لتحت السيطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الشخصي، بموقع "إنستجرام" صورا طريفة تجمعها بالفنان التونسي ظافر العابدين.

وعلقت نيللى على الصور: "هرب من (عروس بيروت) و رجع لتحت السيطرة ".

وشاركت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين في مسلسل تحت السيطرة، في رمضان 2015، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن.

يذكر أن ظافر العابدين يعرض له حاليًا المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، على شبكة إم بي سي.