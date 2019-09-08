(صورة)..محمد إمام معلقًا على ملابس "لص بغداد": "محمد عبدالرحمن نافوخه ساح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان محمد عبدالرحمن، من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد". وكتب إمام: "أنا واحد بيصور مع محمد عبدالرحمن بلبس شتوي في عز الحر، يعني مش باقي على الدنيا، عبد الرحمن تقريباً نافوخه ساح بالبرنيطة اللي لابسها". "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، وكان مقررا طرح الفيلم في عيد الأضحى، إلا أنه تأجل بسبب عدم الإنتهاء منه.

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