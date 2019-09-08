بعد فوزه في فينيسيا.. مهرجان دبي يشيد بـ "ستموت في العشرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي الدولي، بوستر فيلم "سنموت في العشرين" بعد فوزه بجائزة العمل الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وكتب حساب المهرجان: "إنجاز تاريخي للسينما السودانية: فيلم "ستموت في العشرين" لأمجد أبو العلاء يفوز جائزة أسد المستقبل لأفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا ليصبح أول فيلم سوداني يفوز بهذه الجائزة في تاريخ السينما العربية!

يُذكر أن حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي أقيم مساء أمس السبت، على جزيرة ليدو، وتوج خلاله فيلم "joker" بجائزة الأسد الذهبي.