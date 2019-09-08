جانا دياب تنشر صورًا وفيديوهات من رحلتها في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت جانا ابنة الفنان عمرو دياب مجموعة من الصور والفيديوهات، تجمعها بأصدقائها، أثناء رحلتها الصيفية التي تقضيها في إسبانيا.
وظهرت جانا في بعض الفيديوهات وهي ترقص مع أصدقائها، كما ظهرت أيضا رفقة صديقتها وهما تغنيان وترقصان من داخل سيارة.
يذكر أن جنا عمرو دياب دخلت عالم الغناء، وأطلقت مؤخرًا أولى أغانيها وتحمل اسم " Mouth taped shut " عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
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