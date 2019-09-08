تراند اليوم : فنان مصري شهير عن ارتداء ابنته "الهوت شورت": انتقاداتكم "فجّة"

عبر فنان مصري شهير عن استيائه الشديد من الانتقادات التي طالت ابنته الفنانة بعد ظهورها بملابس مثيرة للجدل.

و دافع الفنان أحمد سلامة عن ابنته الفنانة سارة سلامة بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب ارتدائها لـ"هوت شورت".

وقال "سلامة" في لقاء مع قناة "TEN" المصرية : "سارة في الوقت دا كانت لسة صغيرة في السن ومش عارفة بتعمل ايه .. والاستايلست هو اللي طلب منها تلبس الهوت شورت دا".

وأضاف: "حزين جدًا من تصيد الأخطاء اللي بقينا عايشين فيه .. للأسف الانتقادات أصبحت فجة".

