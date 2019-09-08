شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب It: Chapter Two يحقق افتتاحية كبيرة بـ16.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الرعب It: Chapter Two فى اقتناص افتتاحية ضخمة فى أول أيام عرضه، وتصدر شباك التذاكر فى أكثر من 48 دولة برصيد إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

كما نجح فيلم الرعب It: Chapter Two فى حصد المركز الأول لأكثر أفلام الرعب تحقيقاً للإيرادات لشركة وارنر بروس لعام 2019، وينتظر عرضه فى أكثر من 27 دولة الأسبوع الجارى منها إنجلترا والمكسيك وإسبانيا وفرنسا واليابان.

فيلم It Chapter Two من بطولة بيل سكارسجارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوى، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاى ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى، ومن إخراج أندي موسكيتي، وتأليف جارى دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج.

ويدور الجزء الجديد من الفيلم بعد سبعة وعشرين عامًا من أول لقاء مع Pennywise المرعب، كبر أعضاء نادى Losers Club وانتقلوا بعيدا عن المدينة لترجعهم مكالمة هاتفية من جديد.