شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ينتهى من تصوير كليب "وبقابل ناس" فى الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم رامى صبرى من تصوير أغنية "بقابل ناس" على طريقة الفيديو كليب فى إحدى فنادق مدينة الاسكندرية حيث استغرق فى تصويرها يوما كاملا مع المخرج هادى الباجورى الذى يتعاون معه لأول مرة، من كلمات أحمد على موسى وتوزيع طارق توكل وألحان شادى حسن ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على عدد من القنوات الفضائية

أغنية "وبقابل ناس" من أغانى البوم رامي صبري الأخير "فارق معاك" الذى طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللى عندي"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".