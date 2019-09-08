محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان اللبناني رامي عياش مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام".
وظهر عياش في الفيديو وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة، استعدادا لفيلمه الجديد، الذي لم يكشف عن تفاصيله.
وعلق عياش على الفيديو: " الاستعدادات للفيلم الجديد، المدرب قاتل".
يُذكر أن رامي عياش طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "سكاكر السكر"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمشاركة الفنانة فيفي عبده.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| لهذا السبب.. رامي عياش يمارس تمارين رياضية شاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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