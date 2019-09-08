بالفيديو| لهذا السبب.. رامي عياش يمارس تمارين رياضية شاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان اللبناني رامي عياش مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام".

وظهر عياش في الفيديو وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة، استعدادا لفيلمه الجديد، الذي لم يكشف عن تفاصيله.

وعلق عياش على الفيديو: " الاستعدادات للفيلم الجديد، المدرب قاتل".

يُذكر أن رامي عياش طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "سكاكر السكر"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمشاركة الفنانة فيفي عبده.