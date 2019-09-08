فيديو| نيكول سابا تفاجئ زوجها بتورتة عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس السبت بعيد ميلاد زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال الـ42، المقرر اليوم 8 سبتمبر.

ونشرت نيكول مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت وهي تفاجىء زوجها بالاحتفال، عندما أحضرت له تورتة، وذلك خلال تواجدهما بأحد أماكن الترفية في تركيا، وعلقت على الفيديو: " هكذا فاجأناه أنا وابنتنا، عيد ميلاد سعيد، نحبك ".

يوسف الخال هو فنان ومذيع لبناني ، من مواليد 8 سبتمبر عام 1977، وتزوج من الفنتانة اللبنانية نيكول سابا عام 2011، ولديهما ابنة وحيدة أطلقا عليها "نيكول".