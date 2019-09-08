طرح الإعلان التشويقي لفيلم "هذه ليلتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الحساب الرسمي لفيلم "هذه ليلتي" بموقع "فيس بوك" الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم، الذي يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة المقبلة لمهرجان الجونة السينمائي.
فيلم "هذه ليلتي" من بطولة ناهد السباعي، وشريف الدسوقي، وعمرو حسام الدين، وتأليف أحمد إيهاب عبد الوارث، وإخراج يوسف نعمان.
يُذكر أن فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 27 سبتمبر.
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