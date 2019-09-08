كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - علقت الاعلامية الاردنية ومقدمة قناة الجزيرة علا الفارس على حملة التنمر التي تتعرض لها الاعلامية الكويتية فجر السعيد وشماته البعض بمرضها.
وعلقت علا الفارس على الفيديو الذي نشرته فجر السعيد وتوجهت فيه بالشكر الى امير الكويت وولي عهده والملك السعودي قائلة: “وقل للشامتين افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور…”.
وتابعت علا الفارس كلامها: “كان ملاحظا حجم التنمر عليها وهي في أشد الحاجة للكلمة الطيبة … حمد الله على السلامة … وما تشوفي شر …”.
كانت هذه تفاصيل خبر علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: “افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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