شاهد.. سما المصري تستغل رفع الاسعار لرفع فستانها!

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - لا تمل سما المصري من نشر صور وفيديوهات تظهر فيها بملابس جريئة تثير بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي جديدها، فقد استغلت سما المصري ارتفاع الاسعار في مصر ونشرت فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً قصيراً وتتسوق داخل السوبر ماركت وتعمدت الوقوف بطريقة مثيرة لتستعرض مؤخرتها أمام الجمهور.
علقت سما على الفيديو قائلة:”يانهار يانهار الشباب بتنهار…….فعلا الاسعار لو ارتفعت اكتر من كده كلنا هننهاااار…..مش هارفع الاسعار تاني خلاص عشان خاطركم دا اخر رفع الناس مش مستحملهه”.
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