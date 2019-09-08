شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ينتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "ريما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم الكوميدى أحمد فتحى من تصوير مشاهده فى فيلم "ريما"، للفنان محمد ثروت فى أولى بطولاته السينمائية، وما زال أبطال الفيلم يواصلون تصوير مشاهدهم، حيث أوشك صناعه على الانتهاء منه.

ويجسد فتحى شخصية كفيف خلال الأحداث ويبتعد عن الكوميديا فى هذا الفيلم، والفيلم أحداثه تدور فى إطار درامى مشوق، بينما يجسد الفنان محمد ثروت شخصية تدعى "نجيب" وهو رجل أعمال جاد يتعرض إلى بعض المواقف تجعله يفقد ثباته الانفعالى ويضحى بكل شىء من أجل الانتقام.

فيلم "ريما" من بطولة، محمد ثروت مايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة الى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، احمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.