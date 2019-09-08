شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تدين تصريحات حكيم حول تعرضه لحادث..وتؤكد: تلاعب بمشاعر محبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المهن الموسيقية استنكارها مما فعله المطرب الشعبى حكيم من تضارب في الأقوال حول تعرضه لحادث سيارة.

وأصدرت النقابة بيان صحفي تستنكر وتدين تصرفات حكيم الغير مسئولة من خلال فيديو بثه ليعلن فيه تعرضه لحادث سيارة رغم إعلانه أنه لم يتعرض لحادث من الأساس صباح أمس السبت، حسبما جاء بنص بيان نقابة الموسيقيين.

وأضاف بيان نقابة الموسيقيين أن حكيم أعلن أن سيارة كانت تسير بجانبه، وهى التى اصطدمت وانقلبت وليست سيارته، وأنه قام بتصويرها واختلط الأمر على الجمهور بأنه هو من تعرض للحادث.

ومن جانبه، أعلن طارق مرتضى، المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين، أن النقابة تعلن ازدرائها لأفعال حكيم، وإدانتها لتصرفاته بمحاولة افتعال ضجة إعلامية ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط، ومتناسيًا أن نقابة الموسيقيين، والنقيب ومجلس إدارة النقابة تحركوا بسرعة للاطمان عليه وطمأنت الجماهير باعتباره واحدًا من نجوم الأغنية المصرية وصحته تهم كل محبيه.