شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو يكرم اسم الراحل نجيب عياد ومدير أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية، عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان، والمقامة بين 4 - 8 أكتوبر المقبل.

يعرض المهرجان فيها 47 فيلما بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي

مؤسس ورئيس المهرجان، المخرج محمد قبلاوي، أوضح أن المهرجان مستمر في مسابقاته الثلاث الرئيسية (الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة)، بالإضافة لبرنامج ليالي عربية الذي يحتفي بأكبر الإنتاجات السنوية، كما ينظم المهرجان هذا العام عددا من العروض الخاصة، بالإضافة لعروض موجهة للعائلات وطلبة المدارس.

وفي ظل إعلان المهرجان عن إعلان السينما التونسية كضيف شرف الدورة التاسعة، ينظم المهرجان معرضًا لملصقات الأفلام التونسية، وحلقة نقاشية حول ماضي السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها، بخلاف تكريم خاص لاسم نجيب عياد، المنتج ومدير أيام قرطاج السينمائية الراحل.