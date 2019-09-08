ليالي الصيفية| أحمد فهمي في سيناء و نيكول سابا مع زوجها في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف من أمام البحر، أثناء عطلته الصيفية في سيناء، وعلق: " أحلى مكان في العالم سيناء".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة ، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الغردقة.

نيكول سابا

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نشرت الفنانة نيكول سابا صورة تجمعها بزوجها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت نيكول في الصورة بملابس صيفية، أثناء الاستمتاع بإجازتهما في تركيا.

رامز أمير

نشر الفنان الشاب رامز أمير صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف، من أحد الأماكن الساحلية التي يقضي فيها إجازته الصيفية.

محمد عبدالمعطي

نشر المؤلف محمد عبدالمعطي صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها من أحد الأماكن الساحلية، التي يقضي فيها إجازته الصيفية.

نور إيهاب

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه"، من أمام البحرِ، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف وهي ممسكة بسمكة.