في بيان صحفي.. "نقابة الموسيقيين" تهاجم حكيم بعد نشره فيديو من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عبرت نقابة الموسيقيين عن استيائها من المطرب حكيم، بعدما قام بنشر فيديو له من داخل أحد المستشفيات، يطمئن فيه جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث صباح أمس السبت.

وقالت النقابة في بيان صحفي: "بعد طرح حكيم فيديو ساخر، أعلن فيه وهو مبتسما، تعرضه لحادث سيارة".

وتابع البيان: "كان حكيم قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس، أنه لم يتعرض لحادث وإن سيارته كانت تسير بجانب السيارة التي انقلب، وأنه قام بتصويرها، مما اختلط الأمر على الناس فظنوا إنه تعرض لحادث".

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واستطرد البيان: "كما نُشر هذا أيضاً، على لسان حكيم، فى الصحف".

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامى، لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة تعلن إزدرائها لما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجة إعلامية ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط، ومتناسيا أن نقابة المهن الموسيقية ونقيبها ومجلس الإدارة تحركوا بسرعة للاطمئنان عليه، وطمأنت الجماهير، لأنه أحد نجوم الأغنية المصرية".

وكان حكيم قد نشر منذ قليل عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام" فيديو ظهر فيه داخل أحد المستشفيات، أثناء تلقيه العلاج بعد إصابته في حادث سير.

وقال حكيم في الفيديو: "السلام عليكم، قدر الله وما شاء فعل، عملنا حادثة بالعربية، احنا كلنا بخير الحمد لله، السواق بس فيه كدمات وحاجات بسيطة، ودعواتكم، الحمد لله إنها جت على خير".