بينهم حميد الشاعري وهاني رمزي.. أبرز حضور عزاء والد الشاعر تامر حسين



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهى، منذ قليل، عزاء والد الشاعر الغنائي تامر حسين بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

وأقيم العزاء بالقاعة الملحقة بمسجد حسن الشربتلى في التجمع الخامس.

وحضر العزاء كل من الملحن عمرو مصطفى، والفنان هاني رمزي، والموزع أحمد إبراهيم، وحميد الشاعري، والكاتب بهاء الدين محمد، وكريم محسن وعزيز الشافعي.

وكان الشاعر تامر حسين أعلن عن وفاة والده الأستاذ حسين سعد إبراهيم يوم الخميس الماضي، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "والدي حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة، واخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".