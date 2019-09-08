علا رشدي دون مكياج وجنا دياب ساحرة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانيلا رحمة صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود اللون، وشعر بني كيرلي.

إيمي طلعت ذكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت ذكريا صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال ونظارة شمسية.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، وكتبت: "أنا بصحي من النوم شكلي كدا".

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، جالسة على أحد الكافيهات.

نسرين طافش

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نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"روب الاستحمام"، تتناول القهوة.

ماجي بوغصن

نشرت الفنانة ماجي بوغصن صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا منقوش بالورود.

جنا دياب

نشرت جنا عمرو دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس ساحرة، تحمل قلبًا في يدها، وعلقت: "سأكل قلبك".

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، و"لوك جديد".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تمارس هوايتها بقراءة إحدى المجلات داخل منزلها.