بالصور| هند صبري تستعرض إطلالتها بختام مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هند صبري مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام "، لتستعرض من خلالها إطلالتها في حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76، والذي أقيم مساء اليوم السبت.

وظهرت صبري في الصور بفستان أسود، بذيل طويل.

وشاركت هند صبري في مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها لأول مرة هذا العام بمهرجان فينيسيا.

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