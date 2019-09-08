سبب تمردها وقصة طردها من الاستوديو وأسباب طلاقها.. حكايات ريهام عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها الـ 41، الموافق 6 سبتمبر عام 1978. ريهام عبدالغفور هي ابنة الفنان أشرف عبدالغفور، تخرجت في كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، ثم اتجهت للتمثيل، وكان مسلسل "العائلة والناس" أولى أعمالها التلفزيونية.

نعرض لكم في التقرير حكايات للفنانة ريهام عبدالغفور:

أدوار فارقة في حياتها

قالت ريهام، أثناء لقائها في برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "لما بدأت التمثيل كان عندي طموح ومتحققش، بدأت أحس بالإحباط، وقلت مش هستسلم ولازم أعافر، وأخلق لنفسي مكانة عند الجمهور، وتمنيت إني أكون متميزة".

وأضافت ريهام: "دائمًا أختار أدوار لم تشبهني، عشان أفاجأ الجمهور ومن أولى تجاربي التي فاجأت الجمهور هو مسلسل (الريان)، كنت مستمتعة بالدور، ولم أتخيل هذا النجاح، وحسيت إن الجمهور عايز مني الاختلاف، وقررت إني أختار الأدوار التي تناسبني، حتي لو هقعد في بيتي سنتين بس أقابل جمهوري بشكل مختلف".

وقالت ريهام عن شخصية فريدة في مسلسل زي الشمس: "أنا لم أشبهها نهائيًا إلا في حبها لأولادها، وارتباطها بهم، وفريدة أجرأ مني"، موضحةً: "نفسي أجسد دور مدمنة، أنا شاهدت نماذج مختلفة كثير في عالم الإدمان، وأتمنى يجيلي فرصة مناسبة".

طرد من التصوير

تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور عن أولى تجاربها التلفزيونية مسلسل "العائلة والناس"، وقالت أثناء لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي": "أول مرة أصور ومكنتش فاهمة أي حاجة، وكنت بتفرج على الممثلين وهما بيمثلوا".

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وأضافت ريهام: "أثناء التصوير أثارت غضب المخرج محمد فاضل، وطلب من العاملين أن يخرجوها من الموقع قائلاً: شيلوا التمثال دا من هنا"، مشيرة إلى أنها عادت إلى المنزل وندمت على العمل في التمثيل، قائلة: "جالي إحباط".

قضية بسبب الريان

قامت السيدة شكرية سليم، أرملة فتحي الريان الشقيق الأكبر لرجل الأعمال أحمد الريان، برفع دعوى قضائية ضد الفنانة ريهام عبد الغفور التي جسدت دورها في المسلسل التلفزيوني (الريان) وأساءت إليها حسب تعبير السيدة شكرية.

وتقدمت شكرية سليم ببلاغ للنائب العام ضد مؤلف ومنتج مسلسل الريان وضد الفنانة ريهام عبد الغفور، وكلفت محاميها هيثم نصار بإقامة دعوى سب وقذف ضدهما، حسب موقع يا مزاج.

وقالت شكرية سليم أنها سيدة متواضعة جدًا لم تتدخل يومًا في عمل زوجها، حيث كانت زوجة وأما لخمسة أبناء، ولم تخرج من بيتها إلا مع زوجها فقط وليس كما ادعى المسلسل أنها تخرج للكباريهات.

وردت ريهام عبدالغفور على القضية بالقول: "أنا ممثلة، لا دخل لي بالأمر، أنا أجسد دور مكتوب على ورق، ليس إلا".

طلاق بسبب الخيانة

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، في حوار سابق مع الإعلامية سمر يسري، إنها انفصلت مرتين عن زوجها الأول "بسبب خيانته"، مشيرةً إلى إصرار عائلتها على العودة له عقب الانفصال في المرة الأولى بسبب خوف والدتها على حفيدها لأنها (والدتها) عانت من المعيشة مع زوج والدتها، إلا أنها لم تتأثر بهما في المرة الثانية، وانفصلت عنه بالفعل، بعدما خانها مُجددًا.