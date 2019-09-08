برسالة مؤثرة.. مكسيم خليل يحيي ذكرى وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان السوري مكسيم خليل صورًا تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ليحيي بها الذكرى الـ 22 على وفاة والده.

وعلق مكسيم على الصور برسالة مؤثرة، قال فيها: "قبل تاريخ ٧-٩-٩٧، لم أكن أتخيل بأن هذا الكتف المشحون بمشاعر الكون والممتلىء بخبرات حياة السهل الممتنع، و المحمّل باسمى القيم و المبادئ رغم قسوة البداية وشقاوة الطريق وتغيّر المعايير، أن يغيب طويلاً، وطويلاً جداً".

وتابع مكسيم: " ذاك الكتف الذي لطالما احببت إغماض عينيي ملامساً خدي دامعاً كان أو ضاحكاً والذي علمني الكثير مما يدركه الآن آخرون ومما سيدركه آخرون، في ذاك الكتف كانت نقاوة الروح، كان الحب الصادق".

وأضاف خليل:" كانت الصداقة النادر، .كان الصبر المنشود ، كانت الشجاعة المختبئة ، كان الضمير المدفون ، كان إكسير الخلود، الخلود الحقيقي بان تبقى حياً في ارواح لاحقة بأفعالك و قيمك و محبة الناس ".

واستطرد مكسيم: " ذاك الكتف المرهق بهموم الهاربين من مآزق الحياة قال لي لا إجماع على إنسان في الحياة ، فأن كان فهو خوف هو حرج هو خطيئة ، ومن هنا جاءت الأسطورة ، كتف علمني ان متعة النجاح بلا جهد كمتعة الشرب بلا عطش، قلت لي الكثير وهمست لي الكثير و حقنت روحي بالكثير وتنبأت لي بالكثير وها انا استمتع في كل لحظة برنين كلماتك التي تنير طريقاً قد يكون طويلاً وقد لا يكون".

واختتم رسالته: " لطالما تسائلت على ذاك الكتف لم ينظر إلي هكذا، ما هي تركيبة تلك النظرة التي تحمل في طياتها ذاك المزيج بين التمني وعدم القدرة على منح روحك للآخر، أدركتها الآن يا أبي ، وأنا انظر الآن الى أحفادك، محاولاً أن أمنحهم نصف ما منحتني علهم يشبهوك ويكملون مسيرة إنسان، قتلته إنسانيته مبتسماً".