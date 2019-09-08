لظروف صحية.. سوسن بدر تعتذر عن مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، بيانًا صحفيًا، تعتذر فيه عن المشاركة في مهرجان الجونة لسينمائي، في دورته المقبلة التي ستنطلق خلال الشهر الجاري.

وكتبت سوسن بدر في البيان الذي نشرته عبر حسابها بـ"إنستجرام"،: "نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كامل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق".

وأعربت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، في وقت سابق، عن فخرها بعد اختيارها كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الطويلة فى الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى.

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وأعلن مهرجان الجونة، خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، إلى جانب الفلسطيينية مي المصري، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المتميزة ناهد نصر الله ويرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتى تضم أيضا الممثلة التونسية درة.

يذكر أن الدورة الثالثة من المهرجان ستقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.