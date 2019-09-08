بالفيديو: مي العيدان تصدم متابعيها بإطلالتها الجديدة

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، متابعيها بالظهور بإطلالة جديدة تماماً.

وعلقت العيدان على الفيديو موضحه سبب إطلالتها الغريبة وكتبت: ” بعد كفاح بالرياضة والدايت وجبات الدايت… من وزن 71 كيلو إلى وزن 58 كيلو. الإرادة تصنع المستحيل. صيروا أحسن مني واسبقوني” ، واشارت في تعليق آخر إلى أنه الظهور الأول لها بعد التجميل.

كما بدا أنها قررت تغيير لون شعرها إلى البني بعدما اختارت الأشقر لوقت طويل ، ما أثار ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين وتراوحت الآراء بين من واصل انتقاد الإعلامية بسبب مواقفها المثيرة للجدل من مختلف الأشخاص والقضايا ، وفي المقابل اعتبر بعضهم أنها اصبحت أشبه بلعبة باربي.