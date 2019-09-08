إنعام محمد علي: دراما رمضان 2019 لم تكن في صالح المشاهد

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إن الحصيلة الدرامية لرمضان ٢٠١٩ لم تكن في صالح المشاهد ولجنة القومي لحقوق الإنسان، فعالية الأعمال الدرامية اتسمت بالمعالجة الميلودرامية لأنها يسود بها مشاهد القتل، كما رأت اللجنة أن الكثير من المسلسلات اعتمدت على فكرة من الجاني، وتتوالى الأحداث وصولا للكشف عن الفاعل.

وأضافت علي، أن رمضان ٢٠١٩ شهد حوالي ١٠ اعمال كوميدية وهو اكبر عدد

عرض على مدى تاريخ الدراما، وعلى الرغم من أهمية ذلك إلا أن هذا العام كانت الكوميديا في أضعف حالاتها نظرا لأفتقادها لأفكار جديدة، مثل البرنسيسة بيسة، وفكرة بمليون جنية وطلقة حظ.وأكدت علي، أن ابطال تلك المسلسلات حاولوا معالجة ضعف السيناريوهات باللجوء للاستخفاف، بحثا عن ما يطلق عليه بالإفيه المضحك الذي لا يضحك، وبالتالي فهذه النوعية تمثل نموذجا لغياب الرؤية الدرامية.جاء ذلك خلال حفل تكريم الأعمال الدرامية المتميزة الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، فى مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لعام 2019، اليوم السبت الموافق 7سبتمبر2019، بدار الأوبرا المصرية.وشارك فى الاحتفالية عدد كبير من الفنانين، أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب، وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام القنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.