القومي لحقوق الإنسان يعلن فوز 4 مسلسلات خلال حفل تكريم الأعمال الدرامية المتميزة

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، فوز ٤ أعمال درامية بجوائز، خلال حفل تكريم الأعمال الدرامية المتميزة في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لعام ٢٠١٩.

وقد اختارت اللجنة مسلسلات نور في قرية الطيبين، كلبش ٣، ولمس أكتاف، وبركة.

جاء في حيثيات اختيار لجنة التحكيم لمسلسل "نور فى قرية الطيبين"، كونه مسلسل كارتونى كوميدى هادف للأطفال يقدم قصة نجاح ايجابية نتعلم من خلالها القيم المطلوبة لبناء المجتمعات وأهمية التفكير العلمى والابداعى للتطوير، وأيضا أهمية السلام والتكاتف ونبذ العنف والكراهية

لتحقيق التنمية والرخاء.

أما مسلسل "كلبش3"، فهو يجمع بين الموضوع الجاد أي الصراع ضد الإرهاب، والمعالجة الشيقة التى تراعى عناصر الجذب الفنى والتشويق الدرامى، والحبكة المحكمة، إلى جانب تقديم البطل الشعبى الذى يُعتبر دون منافس هو بطل المرحلة التى نعيشها الآن وهو ضابط الشرطة المخلص، صاحب القضية المنتمى إلى وطنه وشعبه.

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أما عن مسلسل "لمس اكتاف"، فأكدت اللجنة أنه لم يكتفى بعرض مساوئ المجتمع من

الجشع والمخدرات والعنف، بل أشار إلى التحول من الشر إلى الخير.

وعن مسلسل "بركة "، لفتت اللجنة إلى دوره المؤثر في إبراز التمسك بالخير والأصول في مواجهة الفساد و الفاسدين حتى النهاية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الأعمال الدرامية المتميزة الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، فى مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لعام 2019، اليوم السبت الموافق 7سبتمبر2019، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وشارك فى الاحتفالية عدد كبير من الفنانين، أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب، وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام القنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.