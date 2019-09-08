بالفيديو.. حكيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

طمأن النجم حكيم جمهوره، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكشف النجم حكيم من خلاله عن حالته الصحية، و حالة سائقة، قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل.. عملنا حادثة بالعربية بس احنا كلنا بخير الحمد لله، ولكن السواق أصيب ببعض الكدمات.. دعواتكم لينا والحمد لله

".

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وكان النجم حكيم تعرض لحادث على طريق السويس، فجر اليوم، وتم نقله للمستشفى، وكان بصحة جيدة، حيث أن الحادث لم يكن قوياً، حيث أن السيارة السيلفر المقلوبة، وقعت بالقرب من سيارته الحمراء، مما أدت إلى بعض الجروح الخفيفة

لديه، وأدت بعض الكدمات لدى سائقه، وأن ما نشر صباح اليوم كان اختلاط بين السيارتين، مما إدى المنظر المأساوي، لفزع محبينه و جمهوره، حيث تضاربت حوله الأراء.