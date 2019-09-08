ديانا حداد تعبر عن حبها لمصر بـ"جمالو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل عنوان "جمالو" من تأليف ملاك عادل، ولحن مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وتم عرضها على قناة روتانا.

ونشرت ديانا الأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، وكتبت: "بكل حب وعشق للأغنية المصرية وأهلها الطيبين، يسعدني تقديم أغنية جمالو، نجحت معكم وما زلت أعيش نجاحي بينكم، شكرا مصر".





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وفور نشر الفيديو انهالت تعليقات المتابعين التي تشيد بمستوى الكلمات واللحن ومن أبرزها: "أغنية الصيف المميزة"، "الأغنية صارت إدمان"، "إحنا كمان في مصر بنحبك"، و"طول عمرك متألقة".

والأغنية من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي عرضتها على قناتها بموقع "يوتيوب"، كما تم طرح الأغنية على الموقع الإلكتروني المتخصص لعرض الأغنيات الموسيقية Deezer، بشكل حصري.



