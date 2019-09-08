شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يتعاون مع الشاعر الغنائى ملاك عادل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون سلطان الطرب جورج وسوف مع الشاعر ملاك عادل، فى أغنية "سينجل" جديدة، من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب.

وقال مؤلف الأغنية ملاك عادل، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بالتعاون مع النجم جورج وسوف فى هذه الأغنية مختلف شكلا وموضوعا، موضحاً أن الأغنية يقدمها باللهجة المصرية، وتحمل طابع حالة حب، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها بمختلف أنحاء الدول العربية.

من ناحية أخرى طرح سلطان الطرب جورج مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، وهى من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.

يذكرأن آخر أعمال الشاعر ملاك عادل أغنية "جمالو" للمطربة ديانا حداد، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والتى قامت بطرحها على يوتيوب.