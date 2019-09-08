شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. عرض مسرحية "إشاعة فى الميدان" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد الشرقاوى المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح إنه تجرى حاليا بروفات العرض المسرحى الجديد "إشاعة فى الميدان" من إنتاج شعبة مسرح التجوال والمواجهة، والذى من المقرر افتتاحه قريبا بمركز سعد زغلول الثقافى، استعداد لتجوال العرض بالمحافظات ضمن مبادرة مسرح التجوال والمواجهة، ليبدأ جولاته ضمن خطة تجوال عروض البيت الفنى للمسرح التى تم إعلانها نهاية يونيو الماضى، وتضم 8 عروض مسرحية.

وقال المخرج محمود فؤاد صدقى مخرج العرض إن العرض يدور فى قالب كوميدى فانتازى عن "توك توك" اخترق قوانين المرور بميدان النهضة، ليشل حركة المرور ويحدث حالة من الهرج والمرج تخرج عنها إشاعات عن سبب توقف المرور تنتشر فى المحافظات وتتوالى الأحداث.

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"إشاعة فى الميدان" تأليف متولى حامد، بطولة باسم قناوى، كريم الباسطى، ميدرونا سليم، زكريا معروف، إسلام عماد، أميرة أحمد، محمود سكر، عاطف عبد الوهاب، هانى سعد، ندى عفيفي، محمود مهدى عباس، أحمد نصر سيف، هبة الكومى، أحمد ظريف، هاني سعد، محمد أشرف، محمود صابر أبو السعود، شريهان شاذلى، حكيم، أيمن عبد الرحيم، محمد رزق، عاصم، الطفلة ديما ياسر عزت، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، استعراضات هشام علي، مكياج أماني حافظ، اضاءة أبو بكر الشريف، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقى.