شكرا لقرائتكم خبر عن بالدرع والسيف.. جال جادوت فى بوستر جديد لفيلم Wonder Woman 1984 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة DC الستار عن البوستر الأول لفيلم الأكشن والأبطال الخارقين Wonder Woman 1984، بطولة النجمة العالمية جال جادوت، والمقرر عرضه يوم 5 يونيو عام 2020 فى دور العرض السينمائى.



البوستر الجديد

ويخضع الفيلم حالياً لآخر مراحل المونتاج بعد أن انتهى تصويره ديسمبر الماضى، وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

الفيلم بطولة النجمة جال جادوت (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسلThe Killing.