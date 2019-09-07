ليلى علوي ورضا الباهي ومي المصري في لجان تحكيم "مالمو"

كشفت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية عن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ9، التي ستعقد خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتضم شخصيات سينمائية تمثل عددا كبيرا من الدول العربية.



وأوضحت إدارة المهرجان، في مؤتمر صحفي عقدته السبت، بمدينة مالمو السويدية، أن لجان تحكيم المهرجان تضم عدداً من أهم السينمائيين العرب، فتتكون لجنة الأفلام الروائية الطويلة من النجمة المصرية ليلى علوي والمخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.

وتضم لجنة الأفلام الوثائقية الناقد والمبرمج التونسي طارق بن شعبان والمخرجة الفلسطينية اللبنانية مي المصري والمخرج المغربي عبدالإله الجوهري.





أما لجنة الأفلام القصيرة، فتضم الناقدين وليد سيف من مصر ونبيل حاجي من الجزائر، بالإضافة للمغربية ملاك دحموني مديرة مهرجان الرباط لسينما المؤلف.

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وقال المخرج محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس المهرجان، إن الدورة الـ9 ستشهد عرض 47 فيلماً، بواقع 25 فيلماً طويلاً، و22 فيلماً قصيراً، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.





وأشار "قبلاوي" إلى أن المهرجان يستمر في جهده للتوسع بعرض الأفلام العربية في دول الشمال الأوروبي، فيقيم بالتوازي عروضاً لـ12 فيلما في مدينة هيلسنبورج، بالإضافة إلى 17 فيلما تعرض في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في تعاون يقام للمرة الأولى مع أرشيف الفيلم الدنماركي التابع للمركز السينمائي الوطني الدنماركي.

وأوضح أن المهرجان سيعرض في الافتتاح الفيلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، ويختتم أنشطته 8 أكتوبر/تشرين الأول، باستضافة العرض العالمي الأول للفيلم المصري "يوم وليلة" من إخراج أيمن مكرم وبطولة نخبة من النجوم منهم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع.



